Regionalliga Nordost | 7. Spieltag - Viktoria entreißt dem BFC spät den Sieg - Hertha II souverän

Fr 30.09.22 | 22:32 Uhr

Bild: IMAGO / Matthias Koch

Am Freitagabend endete in der Fußball-Regionalliga Nordost das Berliner Traditionsduell zwischen Viktoria und dem BFC Dynamo mit einem 1:1-Unentschieden, was beiden Teams wenig weiterhilft. Hertha BSC II feierte dagegen ein klares 3:0 gegen das Kellerkind Halberstadt.

Baca sorgt für den späten Ausgleich

Beim traditionsreichen Duell Viktoria 89 und dem BFC Dynamo standen sich Tabellennachbarn gegenüber. Die Gäste, die in dieser Saison bislang deutlich hinter ihren Erwartungen geblieben waren und vor der Partie seit 475 Minuten auf ein eigenes Tor warteten, hatten zunächst die besseren Chancen. Pollasch und Beck trafen allerdings nur Aluminium. Ansonsten war das Krisenduell kein gutes Spiel. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Fehlpässe prägten auf beiden Seiten das Spiel. In der 55. Minute traf schließlich Brandt und damit war der Torfluch des BFC Dynamo nach über 500. Spielminuten gebrochen. Doch in der Nachspielzeit warf Viktoria alles nach vorne und Baca nutzte eine unübersichtliche Situation zum Ausgleich. Ein Unentschieden, das in der aktuellen Lage für beide Mannschaften zu wenig ist.



Hertha II selbst in Unterzahl überlegen

Die U23 von Hertha BSC sorgte bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse gegen den Tabellen-17. aus Halberstadt. Scherhart stellte schon früh die Weichen nach einem Aksakal-Steckpass. Kurz vor der Pause köpfte Abdullatif zum verdienten 2:0 ein. In Hälfte zwei sah Torschütze Abdullatif die Ampelkarte (63.), aber auch in Überzahl gelang es Halberstadt nicht, ernsthaft am Berliner Sieg zu rütteln. Die trafen in der Nachspielzeit sogar noch ein drittes Mal durch einen sehenswerten Treffer von Ullrich in den Knick.