So 16.10.22 | 16:48 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat bei der Bahnrad-WM in Saint-Quentin-en-Yvelines den Kampfsprint Keirin gewonnen und dem deutschen Team einen goldenen Abschluss der Wettkämpfe beschert. Die Titelverteidigerin triumphierte in einem packenden Finale am Sonntag vor der Japanerin Mina Sato und der Niederländerin Steffie van der Peet.

Für Friedrich war es nach Gold im Teamsprint und Silber im Sprint ihre dritte Medaille auf der Olympia-Bahn von Paris 2024. Die 22-Jährige, die gebürtig aus Dassow in Mecklenburg-Vorpommern stammt, trainiert seit dem Sommer 2021 am Olympiastützpunkt in Cottbus und startet seit 2022 auch für das Track-Team Brandenburg.