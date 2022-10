Am Nachmittag soll der Linkshänder in Berlin eintreffen und nach Absprache mit Mannschaftsarzt Dr. Jürgen Bentzin durch den Spezialisten Dr. med. Michael Lehnert weitergehend untersucht werden. Eine genaue Diagnose sowie die mögliche Ausfallzeit werden für Dienstag erwartet.

Die Füchse Berlin müssen voraussichtlich auf den Einsatz ihres Leistungsträgers Mathias Gidsel verzichten. Wie der Handball-Bundesligist am Montag bekanntgab, verletzte sich der Däne bei einem Spiel mit der dänischen Nationalmannschaft an der Hand.

Ein Ausfall des Rückraumspielers würde die Füchse stark schwächen. Der Däne, der 2021 Weltmeister und Vize-Olympiasieger wurde, ist einer der Leistungsträger im Team von Trainer Jaron Siewert. Mit Lasse Andersson und Fabian Wiede stehen derzeit zwei weitere Stammspieler verletzt nicht zur Verfügung.



Bereits am Mittwoch erwartet die Berliner mit dem Zweitrundenspiel im Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt eine schwere Aufgabe. Am Sonntag spielen die Füchse in der Bundesliga in Leipzig.