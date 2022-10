Das gehört einfach dazu und das verstehe ich auch. Jeder möchte so ein bisschen erklären, warum wir so erfolgreich sind. Und das seit Jahren, das muss man ja auch betonen. Es ist sehr viel harte Arbeit, das kann ich bezeugen. Wir nehmen das natürlich wahr, wir genießen das auch, wenn über uns im positiven Sinne gesprochen wird, aber wir wissen auch, dass sich das im Fußball schnell drehen kann. Deswegen sind wir bodenständig, werden weiter hart arbeiten und hoffen, dass es so weitergeht.

Trotzdem ist es ja so, dass die Medien und Fußball-Experten in Deutschland gerade darüber diskutieren, ob Union Berlin Meister werden kann. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?

Wenn du Erster bist, ist jedes Spiel eine Herausforderung. Du wirst als Favorit gehandelt, aber darin sehe ich kein Problem. Wir haben eine so gute Einstellung und Mentalität. Der Trainer lässt es gar nicht zu, dass wir glauben, es laufe von allein oder wir den Gegner unterschätzen. Es wird ein hartes Spiel. Wir spielen auswärts. Bochum steht auch schlechter da als sie wirklich sind. Ich kenne da ein paar Spieler. Die lassen sich nicht hängen, das weiß ich. Von daher brauchen wir wieder eine Top-Leistung, um dort was mitzunehmen und die werden wir auch abliefern.

Am Sonntag geht es gegen den Tabellenletzten Bochum. Inwieweit ist so ein Spiel eine Herausforderung für den Kopf?

Nach vorn hatten wir in den letzten Jahren immer wieder Unterschiedsspieler, die einfach die guten Phasen, die sie hatten, auch genutzt haben. Dann braucht man nicht viel, um Tore zu erzielen. Im Endeffekt sind wir aber auch immer abhängig von anderen Mannschaften. Jede Mannschaft hat in der Bundesliga mal eine schlechte Phase. Es ist nur wichtig, da schnell wieder rauszukommen. Ich hoffe, dass das - wenn diese schlechte Phase mal bei uns kommt - bei uns dann der Fall ist.

Nach einigen Rückschlägen in seiner Karriere und gesundheitlichen Problemen in der vergangenen Saison scheint sich Malcolm Badu bei Energie Cottbus wieder zur Topform zu entwickeln. Im Interview spricht er über schwierige Phasen und große Ambitionen.

Urs Fischer ist ja auch ein Teil der Erfolgsgeschichte von Union Berlin. Wundern Sie sich ein bisschen, dass es offenbar für Urs Fischer keine Anfragen von anderen Vereinen gibt?

Der wird schon bei dem ein oder anderen Verein gehandelt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du so erfolgreich bist, speziell als Trainer, weckt das schon Interesse von anderen Klubs. Ich glaube, er lässt das dann nicht an sich rankommen und das beschäftigt ihn nicht. Er macht einfach weiter. So ist er. Ich glaube schon, dass es da was gegeben hat, aber ich bin froh, dass er verlängert hat.

Im DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim standen Sie nicht im Kader. Wie entspannt war das für Sie, ein Fußballspiel von Union mal von der Tribüne zu erleben?

Gar nicht entspannt. (lacht) Das ist gar nicht mein Ding, da oben zu sitzen. Ich bin nur froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es war ja doch eine sehr souveräne Leistung. Ich habe aber schon lieber die Perspektive vom Feld aus. Ich habe trotzdem die Daumen gedrückt.