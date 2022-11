Basketball-Euroleague - Kraftlose Albatrosse verlieren klar in Madrid

Do 17.11.22 | 22:36 Uhr

Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Alba Berlin musste in der Basketball-Euroleague gegen Real Madrid eine deutliche Niederlage mit 72:90 (37:53) hinnehmen. Bester Werfer auf Seiten der Berliner war Gabriele Procida mit 13 Punkten. Gegen das spanische Top-Team traten die ersatzgeschwächten Berliner speziell zu Beginn in der Defensive zu sorglos auf, so dass den Spaniern mit ihren zahlreichen Starspielerin eine durchschnittliche Leistung zu einem nie gefährdeten Sieg reichte.

imago images/Contrast 77:79-Niederlage - Alba Berlin verliert deutsches Euroleague-Duell gegen München Im deutschen Duell in der Euroleague hat Alba Berlin sich knapp gegen Bayern München geschlagen geben müssen. Am Ende einer spektakulären Schlussphase besiegelte der letzte Angriff des Spiels die Berliner Niederlage.

Sikma fällt kurzfristig aus, Poirier nicht zu stoppen

Alba musste kurzfristig auf Luke Sikma verzichten, der durch eine Kapselverletzung im Knöchel ausfiel. Dazu fehlten zusätzlich Marcus Eriksson, Jonas Mattisseck und der zuletzt so formstarke Louis Olinde. Den Beginn in die Partie verschliefen die Albatrosse komplett, Madrid kam durch schlampige Defensivarbeit der Gäste zu vielen einfachen Punkten, so dass es Mitte des ersten Viertels bereits 8:20 für die Gastgeber stand. Berlins Trainer Israel Gonzalez brachte mit dem wiedergenesenen Lo und Procida frische Spieler in die Partie, die Alba kurz vor der Viertelpause noch auf 20:26 heranbrachten. Im zweiten Viertel übernahm Madrid dann wieder die Kontrolle durch einfache Fastbreaks und dominantes Rebounding, während Albas Wurfquote immer schlechter wurde. Vieles lief in dieser Phase viel zu einfach zu Gunsten der Spanier, die mit dem französische Center Vincent Poirier (19 Punkte), der von Alba kaum in den Griff zu bekommen war, den überragenden Spieler auf dem Parkett hatten. Zur Halbzeit führten die Madrilenen mit 37:53 gegen schon jetzt deutlich unterlegene Berliner.



Ab dem dritten Viertel fast ein Trainingsspiel

Diese Kräfteverhältnisse blieben auch in der Folge unverändert. Mitte des dritten Viertels ergaben sich die Berliner schließlich ihrem Schicksal, in einer Partie, die ab diesem Zeitpunkt fast körperlos und mit äußerst wenigen Fouls geführt wurde. Es hatte fast etwas von einem Trainingsspiel. Am Ende stand eine klare und verdiente 72:90-Auswärtsniederlage für sichtbar kraftlose Albatrosse, die damit tiefer in die untere Hälfte der Tabelle in der Euroleague abrutschen.