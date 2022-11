Auf dem Weg zu den Paralympics 2024 in Paris präsentierten sich die deutschen Para-Schwimmer bei den Meisterschaften in Düsseldorf bereits in Top-Form. Auch der sehbehinderte Nürnberger Taliso Engel stellte gleich drei neue Weltrekorde auf. Auf seiner Paradestrecke über 100 Meter Brust kam er mit einer unglaublichen Zeit von 1:00,26 Minute ins Ziel, womit er beim Wettkampf der nicht-behinderten Athleten in Wuppertal Fünfter geworden wäre.

Im kommenden Jahr steht vom 31. Juli bis 6. August mit den Weltmeisterschaften in Manchester ein weiteres Großereignis vor den Paralympics an.