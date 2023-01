Drei Siege hatte Alba Berlin zuletzt in der Basketball-Euroleague einfahren können - gegen Spitzenreiter Real Madrid ist diese Erfolgsserie nun jedoch gerissen: Der deutsche Basketball-Meister verlor am Donnerstagabend vor knapp 10.000 Zuschauern in der heimischen Arena am Ostbahnhof mit 77:84 (35:46). Dabei lieferten die Gastgeber dem Starensemble des spanischen Rekordchampions bis zum Schluss einen großen Kampf.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez bleibt durch die Niederlage im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 22 und Tamir Blatt mit zwölf Punkten.