BBL-Spitzenspiel - Alba Berlin siegt hauchdünn in München

So 08.01.23 | 20:01 Uhr

Bild: imago images / Jan Huebner

Das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga hat Meister Alba Berlin knapp mit 80:79 beim Dauerrivalen Bayern München gewonnen. Erst der letzte Wurf brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Alba Berlin hat das Spitzenspiel der Basketballbundesliga beim FC Bayern München knapp mit 80:79 (44:44) gewonnen. Für den Deutschen Meister war es bereits der zwölfte Sieg im 13. Bundesligaspiel. Alba bleibt damit Tabellenzweiter, die Bayern Dritter. Beste Werfer auf Seiten der Berliner waren mit Johannes Thiemann mit 14 und Jaleen Smith mit 13 Punkten. Auf Seiten der Gastgeber war Cassius Winston mit 20 Punkten am erfolgreichsten .

www.imago-images.de Interview | Basketball-Profi Giffey über Wechsel nach München - "Ich verstehe, dass man als Alba-Fan darüber nicht happy ist" Der Wechsel von Alba-Urgestein Niels Giffey zum FC Bayern erregte im November 2022 Aufsehen. Nun treffen Giffey und die Berliner wieder aufeinander. Im Interview spricht er über die Wechsel-Gründe, die Reaktionen und die Unterschiede zwischen den Klubs.

Die Bayern fanden deutlich zunächst besser ins Spiel und zogen schnell auf 11:2 und 19:9 davon. Doch die Gäste aus der Hauptstadt kamen allmählich in ihren Rhythmus und kämpften sich an die Bayern heran. Beide Teams konzentrierten sich vor allem auf schnelle Korberfolge und ließen es defensiv etwas schleifen. Das setzte sich auch im zweiten Viertel der unterhaltsamen Partie fort, sodass sich keine Mannschaft deutlich absetzen konnte. Folgerichtig ging es mit ausgeglichenem Spielstand (44:44) in die Halbzeitpause.

Spannend bis zum Schluss

Im dritten Viertel hatten sowohl die Bayern als auch Alba Mühe, ihren Spielfluss zu finden und ließen die Treffsicherheit vermissen. Die Berliner waren dennoch etwas konzentrierter und gingen mit einer knappen Führung in den letzten Spielabschnitt. Auch dort punkteten die Kontrahenten im Gleichschritt, sodass es bis in die Schlussphase hinein spannend blieb. Letztlich war es Johannes Thiemann, der die Gäste mit einem Freiwurf in Führung brachte, ehe Bayerns Cassius Winston im letzten Angriff mit einem Korbleger scheiterte und damit Albas knappen Auswärtserfolg Albas.

Schon am kommenden Dienstag geht es für Alba Berlin weiter. In der Euroleague ist dann Armani Mailand zu Gast in der Arena am Ostbahnhof. Die nächste Aufgabe in der Bundesliga kommt am kommenden Sonntag auf die Albatrosse zu. Dann empfängt der Deutsche Meister den derzeitigen Tabellenführer aus Bonn. Sendung: rbb24 Inforadio, 08.01.2023, 21.05 Uhr