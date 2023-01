Fredi Bobic wird offenbar nicht Nachfolger des Ex-Nationalmannschaftsdirektors Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das berichtete am Donnerstag zunächst der TV-Sender "Sky". Bobic bleibt demnach Geschäftsführer bei Bundesligist Hertha BSC.

Der 51-Jährige kommentierte diese Meldung am Abend im USA-Trainingslager der Berliner. "Es kann keine Absage geben, weil es gar keine Bewerbung von mir gab", sagte er in einer Medienrunde. Aus dem DFB sei auch niemand auf ihn zugekommen. Er denke nur an Hertha BSC. "Dass mein Name immer gespielt wird: Das kann sein, da haben vielleicht einige ein Wunschdenken dabei. Die Realität sieht manchmal anders aus", sagte Bobic.

Er sei "happy" in Berlin und "komplett committed bei Hertha BSC. Das war immer klar. Ich habe nur eins gesagt: Ich kann nie ausschließen, dass irgendetwas passiert, weil irgendeine Dynamik in einer Personalie herrschen kann", so der Geschäftsführer.