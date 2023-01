Die VSG Altglienicke hat am Mittwochabend in der Regionalliga Nordost eine Niederlage gegen das abgeschlagene Schlusslicht Germania Halberstadt in letzter Minute verhindern können. Im Jahn-Sportpark traf Stephan Brehmer zum späten 1:1 (0:0) für das Team von Trainer Karsten Heine. Der Berliner AK feierte derweil in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen Viktoria Berlin. Lichtenberg 47 und der Greifswalder FC trennten sich 1:1 (0:0).

Altglienicke tat sich von Beginn an schwer gegen die auswärts noch punktlosen Gäste von Germania Halberstadt. In der ersten Hälfte hatte Tolgay Cigerci die Chance zur frühen Führung für die VSG, scheiterte aber am Pfosten (13.). Danach standen die Gäste aus Sachsen-Anhalt aber stabil. Erst kurz vor der Pause wurde Altglienicke - allen voran durch Aleksandrs Guzlajevs aus kurzer Distanz (44.) - gefährlicher.

Nach der Pause machten die Hausherren weiter das Spiel, doch es traf Halberstadt: Louis Malina bezwang nach knapp einer Stunde VSG-Keeper Leon Bätge. In der Folge wurde Altglienicke immer offensiver und die Möglichkeiten zwingender. Nach 64 Minuten hatte Cigerci die Gelegenheit, per Elfmeter zu verkürzen, schoss jedoch rechts am Tor vorbei. Auch danach vergab die VSG Chance um Chance, ein Tor von Tugay Uzan wurde zudem nicht gegeben. So sah es danach aus, als würde Halberstadt der erste Saisonsieg gelingen, bis Brehmer doch noch das 1:1 erzielte.