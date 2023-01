Pascal Martin: Es dürfte sicherlich ein paar Klubs geben, die das noch intensiver betrieben haben. Aber dass gerade Hertha so viele Profis abgibt, war in der Vergangenheit selten der Fall. Da ging es eher um die Abgabe von Jugendspielern oder hier und da ein paar Leihen. Nun wird ordentlich aufgeräumt. Es ist eine andere Transferpolitik, die Hertha einschlägt.

rbb|24: Davie Selke, Vladimir Darida, Frederik Björkan und Dong-Jun Lee sind fort, Linus Gechter wurde verliehen. Hat eigentlich je ein Manager in der Winterpause seinen Kader so intensiv verkleinert wie es aktuell Fredi Bobic bei Hertha BSC tut?

Wie bewerten Sie die Offensiv-Zugänge Florian Niederlechner und Fabian Reese?

Es sind gute Transfers. Beides sind keine Spieler, die ich in der Startelf sehen würde. Aber es sind genau die Spieler, die Hertha für die Bank benötigt. Reese und Niederlechner haben beide keine Ablöse gekostet und dürften ein vergleichsweise niedriges Gehalt beziehen. Allen Beteiligten ist klar, dass sie keine Spieler sind, die in jeder Partie 90 Minuten spielen, sondern eher als Joker eingesetzt werden. Aber es sind Arbeiter, die in einen Unterschied in den letzten Minuten machen können. Im Gegensatz zu Selke, der erst mal seine Zeit braucht, um ins Spiel zu finden.

Die Verstärkungen sollen allerdings erst im Sommer kommen. Könnte das zum Problem werden, wenn man an die eher zahme Hertha-Offensive denkt?

Es kursieren Berichte, nach denen sich Hertha noch über eine frühere Verpflichtung der beiden bemüht - sicherlich eher noch bei Niederlechner, weil Reeses Ablöse zu hoch sein dürfte. Klar - jetzt, wo Selke weg ist, fehlt ein Back-Up im Sturm. Niederlechner wäre eigentlich perfekt. Zumal angesichts der Verletzung von Chidera Ejuke, bei dem noch nicht ganz klar ist, wie lange er fehlen wird. Das wäre eine ungünstige Situation für Hertha, weil man auf der Flügelposition relativ schwer einen adäquaten Ersatz bekommen würde.

Was bedeutet das für Jessic Ngankam, der aufgrund zahlreicher Verletzungen in den letzten anderthalb Jahren fast gar nicht zum Einsatz kam?

Für ihn ist es eine gute Chance, die Rolle hinter Wilfried Kanga einzunehmen, die zuvor Davie Selke bekleidet hat. Ngankam ist ein Herthaner Eigengewächs, es wäre eine super Geschichte, wenn er jetzt verspätet Fuß fassen könnte. Wenn er fit ist und man ihm Einsatzzeit geben kann, dann ist er ein interessanter Spieler mit einem interessanten Profil, weil er sowohl als Stürmer wie auch auf den Außen spielen kann. Trotzdem ist noch unklar, wie gut er wirklich ist, weil er meist verletzt war und wenig spielen konnte.