Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss zum Pflichtspielauftakt nach der Winterpause beim VfL Bochum auf Linksaußen Chidera Ejuke verzichten. Wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte, zog sich der 25-jährige Nigerianer im Testspiel gegen The Villages SC (7:1) eine Bandverletzung im Knie zu und fällt damit vorerst aus.

Bereits am Dienstag wird Ejuke, der bislang in allen 15 Bundesligapartien unter Trainer Sandro Schwarz zum Einsatz kam, das Trainingslager in Florida verlassen und die Heimreise nach Berlin antreten. "Chidi bekommt von uns jegliche Unterstützung und wird nach seiner Rückkehr in Berlin konservativ behandelt", sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Der Flügelspieler werde "schnellstmöglich wieder ans Teamtraining herangeführt".

Beim Tabellenvorletzten Bochum ist die abstiegsbedrohte Hertha am 21. Januar gefordert. Mit 14 Punkten liegt die Schwarz-Elf auf Rang 15, nur einen Punkt vor dem VfL.