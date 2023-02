Eisbären Berlin verlieren in Bremerhaven

Die Eisbären Berlin haben am Dienstagabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine große Chance verpasst und mit 2:3 nach Penalty-Schießen bei den Fishtown Pinguins Bremerhaven verloren. Weil die Konkurrenten im Rennen um den letzten Pre-Playoff-Platz ebenfalls patzten, hätten die Berliner einen großen Schritt in der Tabelle machen können.