In Brandenburg wissen sie, dass noch Luft nach oben besteht. Schwierig ist es vor allem aufgrund der vielen verschiedenen Landkreise. So zeigten sich etwa im Havelland sich viele Leute enthusiastisch gegenüber der neuen Spielform. In anderen Teilen des Bundeslandes halte man aber lieber am traditionellen Spielbetrieb fest. Das berichtet Matthias Reer, der Vorsitzende Jugendausschusses. Dieser sei auch nicht mit so viel organisatorischem Aufwand verbunden.

Um neue Teams zu animieren, organisiert der Verband Pilotspieltage, an denen die Teams nur teilnehmen müssen und sämtliche Infos zum Kinderfußball einholen können. Derzeit nehmen über 180 Mannschaften an den Spielfesten teil. (Schätzung, weil der Spielbetrieb nicht verpflichtend ist.)