Der Däne Mikkel Kaufmann wechselt zum 1. FC Union Berlin. Zuletzt lief der 22-jährige Stürmer in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC auf, nun soll er den Sturm der Köpenicker verstärken und sich bei Union Berlin weiterentwickeln.



Union Berlin bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Am Montag gaben die Köpenicker die Verpflichtung von Mikkel Kaufmann bekannt. Der 22-jährige Däne kommt vom Karlsruher SC und soll Unions Sturm verstärken.

Bereits in der U14 wechselte Kaufmann aus dem nördlichen Dänemark und seinem Heimatverein Hjörring IF in die Jugend von Aalborg BK. Dort reifte er nicht nur zum dänischen Jugendnationalspieler, sondern auch zum Profi - mit 19 gab er als solcher sein Debüt. Anschließend folgten der Wechsel zum FC Kopenhagen, sowie ab dem Sommer 2021 zwei Leihen nach Deutschland. Mit dem Hamburger SV verpasste der Stürmer zunächst den Aufstieg in die 1. Bundesliga denkbar knapp, ehe er in der vergangenen Saison beim Karlsruher SC endgültig seinen Durchbruch feierte.

In insgesamt 30 Zweitligaspielen für den KSC traf Kaufmann zehn Mal und legte noch dazu acht Tore auf. So war er nicht nur insgesamt an knapp einem Drittel aller Karlsruher Tore beteiligt, sondern empfahl sich auch für einen Wechsel zu Union Berlin. "Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen. Darum sind wir sehr zufrieden, dass er sich neben vielen anderen Optionen für uns entschieden hat", zeigt sich Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert froh über die Verpflichtung.

Kaufmann selbst bezeichnet den Wechsel zu Union als einen "Riesenschritt" in seiner Karriere und ergänzt: "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass ich hier als junger Spieler die Chance habe, mich weiterzuentwickeln." Der Däne wird bei Union das Trikot mit der Rückennummer neun tragen.