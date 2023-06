Stefan Kretzschmar in Hall of Fame des europäischen Handballs aufgenommen

Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar ist in die neu gegründete Hall of Fame des europäischen Handballs aufgenommen worden. Das teilte der europäische Verband EHF am Montag in Wien mit. Der 50-Jährige ist einer von vier Deutschen unter den jeweils 30 Frauen und Männern, die als Gründungsmitglieder ausgewählt wurden.