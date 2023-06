30:29 gegen Titelverteidiger Frankreich - Deutsche U21-Handballer vorzeitig im WM-Viertelfinale

So 25.06.23 | 22:37 Uhr

Bild: imago imagaes/Franziska Gora

Die deutschen Handball-Junioren haben bei der U21-WM durch den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale ihre Titelambitionen unterstrichen. Zum Hauptrunden-Auftakt setzten sich die noch ungeschlagenen und favorisierten WM-Mitausrichter in Magdeburg gegen Titelverteidiger Frankreich glücklich mit 30:29 (17:16) durch. Mit dem Sieg buchte das deutsche Team bereits einen Platz für die Runde der besten Acht am Donnerstag in Berlin. Bei seiner Qualifikation für die Duelle um die Halbfinalteilnahme profitierte das Team von Coach Martin Heuberger von Kroatiens vorausgegangenem 36:23-Erfolg gegen Tunesien. Dadurch hat der WM-Zweite vom Balkan wie die deutsche Mannschaft schon vor dem Duell mit Heubergers Spielern am Montag (20.30 Uhr) vier Punkte auf dem Konto. Frankreich und Tunesien sind noch ohne Zähler und können die beiden Topteams nicht mehr von den zwei Spitzenplätzen verdrängen.

Vorsprung fahrlässig verspielt

Gegen Frankreich setzten die Hausherren um ihren Topspieler Renars Uscins früh durch eine Vier-Tore-Führung ein Ausrufezeichen, ließen die Equipe tricolore allerdings bis zur Pause wieder bis auf ein Tor herankommen. Ähnlich fahrlässig verspielte Heubergers Mannschaft im zweiten Durchgang sogar einen Vorsprung von sieben Tore, durfte aber letztlich doch noch ein Happy End feiern. Die erfolgreichsten Deutschen waren die fünffachen Torschützen Justus Fischer (Hannover Burgdorf) und Moritz Sauer (Potsdam). Der deutsche Nachwuchs strebt seinen dritten Titel nach den Triumphen bei den WM-Turnieren 2009 in Ägypten und zwei Jahre später in Griechenland an. Schon bei diesen beiden Titelgewinnen saß Heuberger, der später zwischenzeitlich auch als Männer-Bundestrainer arbeitete, bei den Talenten auf der Bank.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) würde im Optimalfall nach dem Viertelfinale am Samstag erneut in Berlin in der Vorschlussrunde um den Einzug ins Endspiel kämpfen. Die Medaillen werden tags darauf wiederum in der deutschen Hauptstadt ausgespielt.