Die Füchse haben das fünfte Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen, allerdings denkbar knapp. Die Berliner setzten sich in einem Handball-Krimi am Sonntag zu Hause gegen Hannover-Burgdorf glücklich mit 34:33 (18:21) durch und verteidigten damit ihren zweiten Tabellenplatz hinter der MT Melsungen. Für die Hannoveraner war es nach einem souveränen Auftakt in die Spielzeit die erste Niederlage.

Bester Werfer beim Europa-League-Sieger war Mathias Gidsel mit acht Treffern. Für die Gäste war Marius Steinhauser mit fünf Toren erfolgreichster Werfer.