Ein Mann soll aus seiner Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg heraus Schüsse auf Autos abgegeben haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat ein Passant am Freitagabend gegen 21:20 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er auf der John-Schehr-Straße Schuss- und Einschlaggeräusche an Autos wahrgenommen haben soll.

Nach Aussage des Passanten gab ein mutmaßlicher Tatverdächtiger die Schüsse aus einem offenstehenden Fenster einer Wohnung ab. Nach den Schüssen sollen zwei bisher unbekannte Autofahrer zügig in Richtung Storkower Straße weitergefahren sein. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung und nahmen den 55 Jahre alten Mann fest.