Ein Betonmischer hat in Berlin-Mitte am frühen Samstagmorgen eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Sie kam mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich aus bisher nicht geklärter Ursache, als der Betonmischer an der Ecke von Moll- und Karl-Liebknecht-Straße abbiegen wollte. Wie die Polizei auf rbb-Anfrage bestätigte, trug die Frau offenbar Kopfhörer. Der Betonmischer sei ihr dann über beide Beine gefahren.

Die Unfallstelle war über Stunden gesperrt.