Bereits am Freitag hatte der BFC Dynamo seinen Auftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 (0:2) verloren , der FSV Luckenwalde spielte ebenfalls am Freitagabend unentschieden gegen Meuselwitz (2:2).

Aufsteiger Hertha Zehlendorf hat sein Auftaktspiel in der Fußball-Regionalliga-Nordost mit 5:0 (3:0) gegen den FSV Zwickau gewonnen. Durch den überraschend hohen Sieg am Samstagnachmittag sind die Berliner zumindest vorübergehend Tabellenführer. Der SV Babelsberg dagegen kam bei der BSG Chemie Leipzig nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus.

Die Regionalligisten machen sich bereit für die neue Saison. Der FSV Luckenwalde und Neuling Hertha Zehlendorf streben vor allem den Klassenerhalt an, Altglienicke muss einen Umbruch meistern - und der BFC träumt. Die Klubs im Teamcheck - Teil 2.

Den Weg an die Tabellenspitze für Hertha Zehlendorf ebneten zwei in der Regionalliga bereits bekannte und erfahrene Spieler im Kader des Aufsteigers. Der ehemalige Cottbuser und Babelsberger Abdulkadir Beyazit traf in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Sven Reimann, früher bereits für Babelsberg, Magdeburg und Jena aktiv, erhöhte auf 2:0 (39.). Noch vor dem Seitenwechsel traf Serhat Polat zum 3:0 (43.).

In der zweiten Hälfte waren es erneut Polat (76.) sowie Gabriel Figurski Vieira (79.), die für den deutlichen Endstand sorgten und Hertha Zehlendorf damit zumindest über Nacht an die Ligaspitze schossen.