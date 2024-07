Heidekind Heide Samstag, 27.07.2024 | 16:32 Uhr

Grundsätzlich schon, sogar die Niederschlagsmengen stimmen ganz gut. Problem dabei - die Brühe kommt mit einem Mal und ziemlich lokal runter - also gefühlt. Beim Wind isses ähnlich - im Schnitt ok, nur dann wird die Flaute mit Schmackes nachgeholt aber auch nicht verteilt und die Sturmsaison (gibt es die eigentlich noch?)hat noch nicht angefangen. Also das Wetter hier geht noch so - im Schnitt. Wenn ich mir allerdings so die Meerestemperaturen ansehe ... also Nord- und Ostsee sind ja noch erfrischend, obwohl leicht zu warm, aber im Mittelmeer kann man die Würstchen anwärmen, also die zum Essen, und auch an anderen Orten werden Meerestemperaturen duetlich über 30 Grad gemessen. Das hat Potential. Ob das gut ist, bezweifele ich mal.