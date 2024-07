In diesen Stunden dürfte das "Feel Festival" einen seiner vielen Höhepunkte erreichen. Das Festival am Bergheider See bei Lichterfeld (Elbe-Elster) ist ausverkauft. Genau wie das Festival "Bucht der Träumer", das im August 12.000 Gäste erwartet – so viele wie nie zuvor. "Da freuen wir uns sehr drüber", sagt Mitorganisator Felix Gebauer. "Aber uns besorgt es natürlich auch, dass Institutionen wie das 'Melt' und auch kleine Nachwuchsfestivals die Segel streichen müssen."

Es sind vor allem die kleinen Festivals - oft getragen von Vereinen und Kollektiven - die es gerade seit der Corona-Pandemie schwer haben. Ein Festival kostet viel Herzblut und Kraft aller Beteiligten – aber vor allem Geld. Einige angefragte Veranstalter:innen sprechen von drei- bis viermal höheren Produktionskosten im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren.

"Jedes Dixie-Klo, das vor drei Jahren 80 Euro gekostet hat, kostet heute 140 Euro. Dazu Stromgeneratoren, Bauzäune, Personal – man braucht viel Infrastruktur, um drei Tage feiern zu können", erzählt ein Festival-Betreiber. Dazu kommt ein verändertes Festival-Verhalten auf Seiten der Besucher:innen. Die kaufen ihre Tickets immer öfter spontan. Es eilt nicht - immer seltener sind die Festivals schon zu einem frühen Zeitpunkt ausverkauft.