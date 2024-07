Mit seinem Vorstoß reagiert der SPD-Politiker auch auf die aktuelle Haushaltskrise des Landes. Im kommenden Jahr muss der Senat rund drei Milliarden Euro im Etat einsparen. Dadurch erhöht sich der Druck, in allen Bereichen Kosten zu reduzieren und Standards zu senken. Saleh nimmt dabei denkmalgeschützte Bauten in den Blick, bei denen Sanierung und Modernisierung besonders aufwendig und kostspielig sind.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Raed Saleh will sich für eine umfassende Reform des Denkmalschutzes in Berlin einsetzen. "Überzogener Denkmalschutz führt dazu, dass Projekte nicht angegangen werden und notwendige Zukunftsinvestitionen auf der Strecke bleiben", sagte Saleh dem rbb.

Was passiert mit dem verfallenden Areal am Bogensee mit seiner Goebbels-Villa bei Wandlitz? Tragfähige Konzepte für die Zukunft gibt es bisher nicht. Die Sanierung aber auch die Sicherung der Fläche kosten viel Geld - das Berlin laut Wegner nicht hat.

Das Potential schätzt der SPD-Fraktionschef als relevant ein. "Allein an der Charité könnten wir bis zu eine Milliarde Euro in zehn Jahren sparen, wenn wir den Denkmalschutz reformieren." Saleh nennt den Komplex des in den 1960er Jahren errichteten Klinikums Benjamin Franklin in Steglitz-Zehlendorf als Beispiel, das unter Denkmalschutz.

Ein anderes Beispiel ist für Saleh das ehemalige Zentrale Tierlabor der Freien Universität in Lichterfelde. Der so genannte Mäusebunker gilt als herausragendes Beispiel der brutalistischen Architektur. Das Beton-Gebäude steht seit 2023 unter Denkmalschutz und ist zudem mit Schadstoffen belastet. Eine zukünftige Nutzung ist noch unklar. Saleh wirft dabei die Frage auf, ob der Mäusebunker weiter unter kostspielige Denkmalschutzauflagen fallen soll.