Der FSV Luckenwalde hat in der Fußball-Regionalliga Nordost einen weiteren Erfolg verbucht. Nach dem Sieg in der Vorwoche in Chemnitz schlug das Team von Michael Braune am Samstag auch die U23 von Hertha BSC. Im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion gewannen die Brandenburger mit 2:0 (1:0).

Sowohl Jorden Winter (43. Minute) als auch Christian Flath (56.) konnten Herthas Keeper Marius Gersbeck überwinden. Mit dem Erfolg rückt Luckenwalde zwischenzeitig auf den siebten Rang vor, Hertha bleibt im Tabellenmittelfeld auf dem zehnten Platz.