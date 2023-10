BFC Dynamo holt vierten Sieg in Folge, Babelsberg gewinnt in Erfurt

Bis zum 2:0 hatten die 1.212 Zuschauer im Stadion auf dem Wurfplatz eine eher ausgeglichene Partie gesehen. Anschließend übernahmen die Gäste das Zepter. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Luca Wollschläger in der dritten Minute der Nachspielzeit zählte dann auch zu den wenigen Chancen der Herthaner. Durch den Sieg klettert der BFC zumindest zwischenzeitlich auf Platz zwei der Tabelle. Hertha bleibt Neunter.

Die Torschützen beim Erfolg gegen Herthas Nachwuchs waren Tobias Stockinger, der quasi mit dem Halbzeitpfiff per Abstauber erfolgreich war, sowie Top-Torjäger Rufat Dadashov. Der 32-Jährige verwandelte in der 57. Minute und nach schönem Zuspiel von Alexander Siebeck eiskalt gegen Herthas Profi-Torhüter Marius Gersbeck , der nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung Spielpraxis sammeln sollte.

Der BFC Dynamo hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter ausbauen können. Mit dem 2:1-Erfolg (1:0) bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC gelang der Mannschaft der vierte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Insgesamt war es der fünfte Sieg im sechsten Spiel unter dem neuen Trainer Dirk Kunert .

Den vierten Platz abgesichert hat hingegen der SV Babelsberg 03. Die Potsdamer gewannen im Duell der Tabellen-Nachbarn beim Fünften Rot-Weiß Erfurt mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Daniel Frahn in der 30. Minute. Vor 5.527 Zuschauern waren die Erfurter bis dahin das etwas bessere Team mit den besseren Chancen. Insbesondere Stürmer Michael Seaton hätte in der 25. Minute eigentlich treffen müssen, scheiterte allerdings am stark parierenden Babelsberger Torhüter Luis Klatte. Spätestens nach der roten Karte für Erfurts Biek (56.) wegen Schubsens hatte Babelsberg die Sache dann jedoch im Griff.

Im dritten Spiel des Abends siegte der FSV Luckenwalde mit 2:1 (1:1) beim Chemnitzer FC. Die Tore für die Brandenburger erzielten Niklas Geisler (42.) und Christian Flath (50.). Vor 3.600 Zuschauern hätte der Sieg dabei durchaus auch höher ausfallen können. Luckenwalde zieht dank des Auswärtssieges an Hertha II vorbei und belegt einstweilen Rang acht.