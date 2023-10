Danach kamen die Tabellenführer aus Berlin besser ins Spiel und übernahmen die Führung. Insbesondere Mathias Gidsel erwies sich im Tempogegenstoß als treffsicher und erzielte fünf der ersten zehn Berliner Tore. Immer wieder setzte ihn Torhüter Dejan Milosavljev nach Fehlern der Gäste-Offensive mit langen Pässen in Szene.

Generell profitierten die Füchse in der Mitte der ersten Halbzeit immer wieder von einfachen Fehlern des amtierenden deutschen Pokalsiegers. So auch während der ersten Mannheimer Überzahl, in der den Löwen nach einigen schlechten Zuspielen kein Tor gelang. Stattdessen blieb der Tabellenführer aktiv: Hans Lindbergs zweiter Siebenmeter bescherte Berlin in der 15. Spielminute mit 11:8 die erste Drei-Tore-Führung.