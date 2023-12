In der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin die nächste Niederlage kassiert: Am Donnerstagabend unterlag der Bundesligist beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad mit 71:85 (42:51). Für Alba war es die zwölfte Niederlage im 14. Spiel der Königsklasse, die Berliner bleiben damit Tabellen-Schlusslicht.

Alba hielt zunächst gut mit, das erste Viertel ging nur knapp mit 22:25 verloren. Danach konnten die Berliner dem Gastgeber aber immer weniger entgegensetzen und Belgrad zog davon. Beste Alba-Werfer waren Louis Olinde mit 13 und Johannes Thiemann mit zwölf Punkten. Am Sonntag geht es für Alba in der Bundesliga weiter - die Berliner treten dann in Oldenburg an.