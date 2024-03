Trainer Pele Wollitz gefiel nicht, was er in den ersten Momenten des Spiels zu sehen bekam. Schon nach 90 Sekunden sprang er schreiend von seiner Bank auf und schimpfte auf seine Spieler. Energie präsentiere sich in den ersten Minuten fahrig. So entstand auch die erste Großchance des Spiels.

Entlastung gelang Cottbus erst in der zwölften Minute als Tim Heike am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz das Außennetz traf. Altglienicke ließ sich davon aber nicht beirren und war weiter besser in den Zweikämpfen. Die beste Chance hatte erneut Kaufmann, der in der 20. Minute aus der Drehung an Bethke scheiterte.

Im direkten Gegenzug zeigten dann die Cottbuser erstmals in diesem Spiel, welche Klasse in ihrem Kader steckt. Maximilian Krauß setzte sich auf der linken Seite mit einem Dribbling gegen mehrere Altglienicker durch und flankte nach einem Solo auf den zweiten Pfosten. Dort lauerte erneut Heike, der den Ball aber aus fünf Metern weit über das Tor der Gäste schoss (21.).

Danach bestimmte Cottbus das Spiel. Bis zur Pause gab es aber keine weiteren klaren Chancen.