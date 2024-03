rbb: Barbara Rittner, Mitte Februar wurde nach 19 Jahren überraschend Ihre Trennung vom Deutschen Tennis Bund (DTB) bekanntgegeben. In dieser langen Zeit waren Sie 15 Jahre lang Bundestrainerin. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, diese Langzeitbeziehung jetzt zu beenden?

Bereits zum dritten Mal fand in diesem Jahr ein WTA-Turnier auf Rasen in Berlin statt. Insgesamt ist Turnierdirektorin Barbara Rittner mit dem Tennis-Ereignis im Steffi-Graf-Stadion zufrieden, sieht aber beim Zuschauerinteresse Verbesserungsbedarf.

Neben Ihrer Tätigkeit beim DTB waren Sie TV-Expertin und werden das sicher auch bleiben. Außerdem sind Sie Direktorin des WTA-Turniers in Berlin. Hier hat sich der derzeitige Hauptsponsor ein Stück weit zurückgezogen. Konnten Sie diese finanzielle Lücke durch einen neuen Sponsor schließen?

Das Turnier heißt derzeit "Berlin Ladies Open". Wir haben also noch keinen neuen Titel-Sponsor, der in dieser Dominanz das Turnier unterstützt. Wir sind aber hinter den Kulissen dabei und führen viele Gespräche. Es ist in diesen Zeiten aber nicht so einfach. Trotzdem haben wir aber weiterhin tolle Unterstützer im Turnier. Wir werden also auf jeden Fall ein tolles Turnier 2024 erleben.