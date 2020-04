Eigentlich wollte die Deutsche Fußball Liga am Freitag entscheiden, wie es im deutschen Spitzenfußball weitergeht. Nun wurde die Mitgliederversammlung verschoben. Damit verschafft sich die Dachorganisation der Profiklubs Luft in der Geisterspiel-Debatte.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verschiebt ihre Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in die nächste Woche. Die für Freitag angesetzte virtuelle Mitgliederversammlung findet nun erst am 23. April statt. Ziel sei demnach, damit den "Klubs und der DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben", hieß es in der Begründung der DFL am Dienstagnachmittag.

Über das weitere Vorgehen würden die 36 Erst- und Zweiligisten dann "auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden". Die Landesregierungschefs wollen am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte beraten. "Wir werden bereit sein. Wir haben es aber nicht in der Hand", hatte DFL-Boss Christian Seifert zuletzt zu Geisterspiel-Szenarien gesagt. Das klare Ziel sei weiter eine Beendigung der Saison bis 30. Juni.