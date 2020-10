Die gesamte Reisegruppe - also nicht nur Spieler - die mit beim Spiel in Moskau war, wird sich in eine zweiwöchige Quarantäne zurückziehen. Teilweise sind sie zu Hause, teilweise anderweitig isoliert. Jeder, der die Möglichkeit hat, sich auch von seiner Familie zu isolieren, macht das. Wir haben da auch mit Hotels ausgeholfen. Es ist wichtig, dass man diese Situation ganz penibel und genau organisiert, damit einer Genesung nichts im Wege steht und es keine weiteren Ansteckungen gibt.

Was haben die Ereignisse der letzten Tage mit Ihnen persönlich gemacht? Das muss Ihnen sicher auch nah gegangen sein.

Wir sind quasi seit März im Ausnahmezustand. Ich stelle schon in meinem weiteren Bekanntenkreis fest - und da geht es nicht nur um Sportler - dass das mittlerweile Spuren hinterlässt. Es ist alles sehr aufwendig und teilweise sehr bedrückend. Man muss wirklich aufpassen, dass man sich nicht total entmutigen lässt. Es gilt, zusammenzuhalten, solidarisch zu sein und den Humor nicht zu verlieren. Nicht auf andere zu zeigen, ist sicherlich das Wichtigste im Moment. Wir versuchen, weiter mit Kreativität an die Dinge heranzugehen. Es ist keine Zeit, in der man etwas richtig oder falsch machen kann, sondern zusammensteht und kreativ und humorvoll an die Dinge herangeht. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht alles in die Ecke schmeißt. Ich weiß, dass vielen und mir auch manchmal danach ist, den Kopf in den Sand zu stecken. So können wir aber natürlich weder individuell noch gesellschaftlich agieren. Das gilt es zu beherzigen, aber das schaffen wir auch.