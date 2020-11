Fehlende Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen bringen die Profivereine aus Berlin und Brandenburg in finanzielle Not. Coronahilfen vom Bund sollen die Klubs entlasten. Bisher wurde erst ein kleiner Teil der 200 Millionen ausgezahlt. Vereine wie der SC Potsdam warten.

In der Geschäftsstelle des SC Potsdam stapeln sich die Akten. Sechs dicke, schwarze Büroordner tragen die Aufschrift "Corona". Darin: unzählige Unterlagen, die für die Beantragung der Coronahilfen vom Bund notwendig sind. Die überlebenswichtigen Hilfen haben Peter Rieger in den letzten Monaten ziemlich beschäftigt. "Wir befassen uns eigentlich jede Woche damit", sagt der Vorstandsvorsitzende des Volleyball-Bundesligisten.

Denn wie viele Vereine hat die Coronakrise auch den SC Potsdam in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Keine Zuschauereinnahmen, weggebrochene Sponsorengelder, Kosten für regelmäßige Coronatests: All das sollen die Hilfszahlungen des Bundes auffangen. "Dadurch, dass wir Ausfälle von Sponsoren und bei den Zuschauereinnahmen haben, wird es für uns schwierig, Spielerinnen oder Trainer zu finanzieren", erklärt Peter Rieger. "Deswegen sind diese Förderungen über die Bundesregierung enorm wichtig und helfen uns, den Verein nicht in einen finanziellen Abgrund zu stürzen."

Doch der Weg zum finanziellen Rettungsschirm ist nicht unbedingt leicht. Über ein Portal beim Bundesverwaltungsamt muss man sich zunächst anmelden. "Wenn man genügend Geduld mitgebracht hat, bekommt man ungefähr einen Monat später eine Registrierungsbestätigung", sagt Finanzvorstand Oliver Lunow. Über einen Steuerberater wurden alle Unterlagen eingereicht. Doch weil sich die Vorschriften und Richtlinien seitdem immer wieder geändert haben, mussten die Brandenburger Unterlagen nachreichen und haben erst vor kurzem endgültig ihren Antrag abgegeben. "Es ist schwer. Wir spielen jetzt und brauchen jetzt die Unterstützung", sagt Sportdirektor Toni Rieger.