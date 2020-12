Zum dritten Mal spielen in der Bundesliga Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin gegeneinander. Zum zweiten Mal ohne Zuschauer, aber das Hauptstadtderby können Fans am Freitag ab 20.04 Uhr im Livestream des Podcasts Hauptstadtderby auf rbb|24 verfolgen. Doch wie ist die Ausgangslage? Von Astrid Kretschmer und Stephanie Baczyk

Hertha BSC muss vor dem Derby um den Einsatz von Omar Alderete bangen. Der Abwehrspieler aus Paraguay hatte bei Herthas 0:0 am Sonntag in Leverkusen einen Schlag auf die Hüfte erhalten und "eine Art Bluterguss" (Trainer Bruno Labbadia) erlitten. Er habe die "Hoffnung, dass Omar spielen kann", zeigte sich Trainer Labbadia zuversichtlich auf der Spieltags-Pressekonferenz am Mittwoch. Sollte Alderete ausfallen, wäre Jordan Torunarigha eine Option. Der Innenverteidiger wird im Kader stehen. Der 23-Jährige war zuletzt über zwei Monate wegen eines Syndesmose-Teilabrisses und einer Corona-Infektion ausgefallen.

Auch wenn Mittelfeld-Routinier Christian Gentner und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck für den Derby-Kader noch keine Option sind, zeigt sich Unions Coach Urs Fischer optimistisch ob der beiden wichtigen Personalien, die jetzt doch einige Zeit raus waren. "Ich muss sagen, dass es bei Schlotterbeck und Gentner in die richtige Richtung geht, das sieht schon wirklich sehr gut aus", so der Schweizer. Bei Flügelspieler Keita Endo steht noch ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz, "ihn gilt es noch ein bisschen im Auge zu behalten, da kommt es auch drauf an, wie der Körper auf die Belastung reagiert, weil er doch zwei, drei Wochen weg vom Mannschaftstraining war." Endo hatte sich Anfang November in der Partie zu Hause gegen Arminia Bielefeld in der Anfangsphase verletzt, nachdem er zunächst sein erstes Tor für die Eisernen erzielt hatte.

Dass Union mit 16 Punkten schon acht Zähler mehr eingesammelt hat als die mit internationalen Ambitionen gestartete Hertha - genau das macht das aktuelle Stadt-Duell noch brisanter. Zudem will Hertha endlich im fünften Heimspiel den ersten Sieg landen. "Derby ist immer noch ein besonderer Reiz, das werden wir den Spielern vermitteln", will Trainer Labbadia sein Team einschwören. Drei Punkte seien "immer wichtig" - und im Derby geholt "nochmal doppelt süß".

Hertha holte am vergangenen Sonntag in einem zähen Bundesliga-Spiel ein 0:0 in Leverkusen. "Wir nehmen für das Derby das gute Gefühl mit, gut gestanden zu haben," sagt Hertha-Torwart Alexander Schwolow. Ein Teilerfolg, denn die Mannschaft zeigte eine Reaktion auf die 2:5-Schlappe gegen Borussia Dortmund. Aber auch wenn die Nullnummer beim Topteam Bayer von hoher taktischer Disziplin in der Defensivarbeit vor allem über 90 Minuten geprägt war, nach vorn ging dafür so gut wie gar nichts. Es stellt sich die Frage, wie jetzt im Derby Schwung in den Angriff kommen soll. "Das haben wir ja schon gezeigt , dass wir auch offensiv stark sein können", hält Trainer Bruno Labbadia dagegen. In der Tat gehörte das Suchen nach Umschaltmomenten und selber aktiv nach vorne Spielen durchaus zu den Stärken der Charlottenburger. Seine Mannschaft erzielte 15 Tore, erspielte sich allerdings nur zehn Großchancen. Dagegen stehen allerdings auch satte 18 Gegentore.

Union ist seit acht Spielen ungeschlagen, am vergangenen Wochenende gab es nach zuletzt drei Siegen in Folge ein spektakuläres 3:3 im Stadion An der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt. Inklusive früher 2:0-Führung, die die Köpenicker locker in einen Vier-Tore-Vorsprung hätten verwandeln können - und spätem 2:3-Rückstand. Trainer Fischer lobte explizit, dass sein Team kontinuierlich spielerische Lösungen nach vorne suchte, den Tor-Hammer von Max Kruse zum Endergebnis beinahe erzwang, weil es im letzten Drittel mannschaftlich geschlossen Druck ausübte und Kruse so überhaupt erst in die Schuss-Position brachte.

Was das Duell gegen die Hertha am Freitagabend betrifft, wünscht sich Fischer mehr Zugriff aufs Spiel und die dazugehörige, passende Körpersprache. "Ich glaube schon, dass wir in unseren Auswärtsspielen gezeigt haben, dass wir mutig sein können, dass wir uns im Spiel mit dem Ball zutrauen, Lösungen zu finden", so der Schweizer. "Und wir müssen kompakt stehen, die Abstände müssen stimmen. Weil, wenn Du Lukebakio und Cunha Räume zugestehst, wenn sie Geschwindigkeit aufbauen können, dann sind sie wirklich diese Unterschiedsspieler."