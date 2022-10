Wenn es um den osteuropäischen Film geht, ist das Filmfestival Cottbus einmal im Jahr eine feste Adresse. Nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen kehrt es nun komplett in Präsenz zurück - und stellt ukrainische Filme in den Mittelpunkt.

Das Filmfestival Cottbus (FFC) legt in diesem Jahr den Fokus auf ukrainische Filme. Insgesamt werden beim Festival des osteuropäischen Films Anfang November 13 Streifen aus und drei über die Ukraine gezeigt, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Am 11. November ist außerdem ein "Ukrainischer Tag" geplant, an dem Regisseure über ihre Arbeitsbedingungen und die Rolle des Kinos bei der Verarbeitung des Kriegsalltags berichten wollen. An diesem Tag bekommen Geflüchtete aus der Ukraine freien Eintritt zu allen Filmvorführungen.

Die 32. Auflage des Filmfestivals wird größer als alle zuvor. "Wir haben das dickste Programm, das wir jemals hatten und 219 Filme im Programm", sagte Festivalgeschäftsführer Andreas Stein dem rbb. In den drei Wettbewerben Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm werden wieder Preise in Höhe von knapp 70.000 Euro vergeben.

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren findet das Festival in diesem Jahr wieder komplett im Präsenzbetrieb statt. Gezeigt wird das Programm in diesem Jahr in sieben Spielstätten der Stadt, sagte FFC-Sprecherin Jana Gebauer. Im ersten Corona-Jahr 2020 war das Festival ausschließlich online gelaufen und 2021 als Hybrid-Veranstaltung.