Zum 340. Geburtstag des Orgelbauers Gottfried Silbermann werden am Samstag zum ersten Mal alle 32 vollständig erhaltenen historischen Silbermann-Orgeln in Sachsen, Thüringen, Bremen und Brandenburg erklingen. Nacheinander spielen 13 Organisten aus mehreren europäischen Ländern beim sogenannten "Silbermann Soundwalk", teilte die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft an. In Brandenburg finden die 20-minütigen Kurzkonzerte in der St. Georgs-Kirche in Großkmehlen (Oberspreewald-Lausitz) und der Dorfkirche in Lebusa (Elbe-Elster) statt.

Auf beiden Orgeln wird Organist Christopher Lichtenstein aus Herzberg (Elbe-Elster) spielen. "Also wir spielen jetzt nicht 'Happy Birthday' oder sowas - aber passende Musik zur passenden Orgel." Er habe sich vor allem auf Mitteldeutsche Barockmusik konzentriert, "also genau das, was aus der Zeit des Instruments stammt", so Lichtenstein.

1727 wurde die Kirche in Lebusa eingeweiht. Die Silbermann-Orgel ist also vermutlich fast 300 Jahre alt. Es ist eine der kleineren Orgeln des großen Meisters. An ihr wird Christopher Lichtenstein laut Zeitplan [silbermann.org] am Samstag 10:20 Uhr sitzen, an der in Großkmehlen 14:20 Uhr.