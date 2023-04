Das Amphitheater der Neuen Bühne am Senftenberger See bei Großkoschen (Oberspreewald-Lausitz) hat am Montag sein Programm für den Sommer vorgestellt. Der Intendant der Neuen Bühne Senftenberg, Daniel Ris, sagte dem rbb, man wolle all das fortsetzen, was die Menschen am Amphitheater lieben. "Es gibt ganz tolle Gastspiele, beispielsweise von Helge Schneider, Konstantin Wecker oder Angelo Kelly", so Ris.

Daneben gebe es zwei große Neuerungen. Erstmals sei ein Familienstück, Ronja Räubertochter, selbst produziert worden. Außerdem gebe es zum ersten Mal eine Kooperation mit einer ansässigen Reederei. Dadurch sei es möglich, bei bestimmten Vorstellungen mit dem Schiff vom Senftenberger Stadthafen direkt zum Amphitheater zu fahren.

Zum 50-jährigen Jubiläum des Senftenberger Sees produziert das Theater zudem eine eigene Revue, die unter dem Titel "Wenn ich den See seh..." eine musikalische Zeitreise darstellen soll.

Das vollständige Programm für die Amphitheatersaison ist auf der Internetseite der Neuen Bühne zu finden [www.theater-senftenberg.de]