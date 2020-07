SED-Agitationschef Gerhard Eisler gab sich überzeugt: Die Kartoffelernte habe vernichtet werden sollen, die Wirtschaft geschädigt und die Menschen unzufrieden gemacht werden, weil der Westen damit habe vertuschen wollen, dass es in der DDR aufwärts ging. So die Argumentation damals.

Steffen Krestin, der Leiter des Cottbuser Stadtmuseums, beschreibt die Lage in den 1950er Jahren als erbärmlich. Eine Phase der harten Konfrontation zwischen Ost und West. Da liefen die Propagandamaschinen in beiden Lagern auf Hochtouren.

"Wir wurden beschwindelt", so Kretschmer 70 Jahre nach der vermeintlichen amerikanischen Invasion von Kartoffelkäfern. Museumschef Steffen Krestin sieht in der Geschichte von 1950 durchaus Parallelen in die Gegenwart, was die Existenz von Fake News angeht. Man habe schon damals nicht immer darauf geachtet, ob das alles stimmt, sagt Krestin mit Blick auf die Geschichte.

Der Historiker Stefan Woll kennt die Geschichte von damals. Es gebe keinen Beleg dafür, dass Amerikaner so etwas gemacht hätten, sagt der wissenschaftliche Leiter des Berliner DDR-Museums. Denn wären tatsächlich über der DDR Kartoffelkäfer abgeworfen worden, hätten die sich auch ganz schnell im Westen verbreitet.

Offen bleibt die Antwort auf die Frage, warum es ausgerechnet 1950 so viele Kartoffelkäfer in der DDR gab. Eines ist sicher: Aus amerikanischen Flugzeugen sind sie wohl nicht gekommen.