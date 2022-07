Bei einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) ist ein 87-jähriger Motorrollerfahrer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb. Das hat die Polizeidirektion Süd in Cottbus am Montag mitgeteilt, nachdem sie Ende vergangener Woche von der Klinik informiert worden war.



Die Ermittler suchen nun Zeugen, um nähere Informationen zum Unfallhergang, dem beteiligten Fahrzeug und Fahrer zu bekommen.