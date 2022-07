Bereits so viele wie 2021 - In Südbrandenburg werden immer mehr Bootsmotoren gestohlen

Bootsmotoren sind zur Zeit schwer zu bekommen. Für Diebe ist das offenbar ein besonderer Anreiz. Im Schutz der Nacht, an entlegenen Stellen werden in Südbrandenburg immer mehr Motoren gestohlen. Die Täter bleiben meist unerkannt.



In Südbrandenburg nehmen die Diebstähle von Bootsmotoren zu. Das bestätigte die Polizeidirektion Süd in Cottbus dem rbb auf Nachfrage. In diesem Jahr seien bereits mehr Motoren gestohlen worden, als im gesamten vergangenen, heißt es von der Polizei. In Südbrandenburg sind das mittlerweile mehr als 30 Stück. Der Diebstahlschwerpunkt liegt laut Polizei im Landkreis Dahme-Spreewald, genauer am Schwielochsee und an der Dahme in Richtung Berlin.

Täter wissen, was sie tun

Die Täter gehen bei ihren Diebstählen offenbar gezielt vor, wie Polizeisprecher Maik Kettlitz sagte. "Es geht um die hochwertigen Außenbordmotoren", diese seien normalerweise fest verschraubt, so Kettlitz. "Das geht bis hin zu großen Motoren, wofür man schon Werkzeug, richtig Manpower und ein entsprechend großes Fahrzeug braucht, um die abzutransportieren", erklärte Kettlitz. Die Täter seien gut vorbereitet und wüssten was sie tun. So würden die Tatorte im Vorfeld ausgekundschaftet und das richtige Werkzeug bereitgehalten. Meist kämen die Diebe in der Nacht, wenn die Boote verlassen am Ufer festgemacht sind, so Kettlitz. Er weist deshalb daraufhin, dass Bootsmotoren zusätzlich gesichert werden können. Es gebe dafür spezielle Schlösser. Auch Licht und Zäune könnten schützen. "Wie beim klassischen Fahrraddiebstahl gilt, je mehr Widerstände ein Täter überwinden muss, desto eher wird er davon abrücken", so Kettlitz.



Brandenburg Schwerpunkt bei Diebstählen

Aufgeklärt werden die Diebstähle nur selten. "In einzelnen Fällen hilft es uns, wenn Eigentümer ein GPS-Modul an ihrem Motor verbaut haben. Der lässt sich dann verfolgen", so Kettlitz. In den meisten Fällen gebe es aber an den oft abgelegenen Tatorten keine Zeugen und nur wenige Spuren. Schon im letzten Jahr wurden bundesweit nirgends so viele Bootsmotoren gestohlen, wie in Brandenburg. 540 Bootsmotoren waren letztes Jahr in ganz Deutschland gestohlen worden - fast ein Fünftel davon in Brandenburg. Schon bei der Präsentation der Zahlen aus 2021 hatte die Polizei gemutmaßt, dass Diebe in diesem Jahr besonders aktiv sein würden. Das liege auch daran, dass die Motoren aktuell sehr gefragt seien. Ersatzteile und Motoren seien wegen der verknappten Marktsituation kaum oder nur mit langen Wartezeiten zu bekommen.



