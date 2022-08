Seit dem Wochenende werden in Brandenburg wieder Aroniabeeren geerntet. Die Ernte fällt in diesem Jahr aber schlechter aus als im vergangenen Jahr, sagte Christoph Frehn von Brandenburgs größtem Aronia-Anbaugebiet in Schöneiche (Dahme-Spreewald) dem rbb. Zudem sei der Absatz nicht mehr so gut, wie in der Vergangenheit. "In der jetzigen Situation wird das mit der Aronia rückläufig werden, denn der Absatz bei den Hauptabnehmern ist deutlich zurückgegangen in den letzten vier Monaten", so Frehn.

Er sieht die Gründe dafür in den aktuellen Krisen, weshalb die Leute sparsamer seien. Die Ernte sei außerdem schlecht ausgefallen. Das liege aber auch daran, dass im letzten Jahr besonders viel geerntet werden konnte. "Die Pflanzen powern sich aus", so Frehn. Es sei normal, wenn sich diese nun wieder regenerierten.