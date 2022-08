Aktuelles zur Regionalbahn

Zugausfälle zwischen Stralsund und Greifswald bzw. Angermünde Wegen des erhöhten Krankenstandes bei Fahrpersonal müssen am Wochenende (20. und 21.08.2022) folgende Züge ausfallen: RE33591 Stralsund (ab 7:05 Uhr) nach Angermünde am 20. und 21.08. RE33593 Stralsund (ab 17:44 Uhr) nach Angermünde am 21.08. RE33595 Stralsund (ab 18:58 Uhr) nach Angermünde am 20.08. RE33590 Angermünde (ab 10:40 Uhr) nach Greifswald am 21.08. RE33592 Angermünde (ab 11:07 Uhr) nach Stralsund am 20.08. RE33594 Angermünde (ab 20:42 Uhr) nach Stralsund am 21.08. RE33596 Angermünde (ab 22:40 Uhr) nach Stralsund am 20.08.