Angesichts steigender Heizkosten machen sich viele Bürger Gedanken, wie sich mit Hilfe von Alternativen Geld sparen lässt. Experten warnen jedoch davor, auf unsachgemäße - und gefährliche - Heiztechnik umzusteigen.



Der Kreisfeuerwehrverband und die Schornsteinfegerinnung Cottbus berichteten am Freitag von Fällen, in denen alte Öfen und Schornsteine einfach wieder in Betrieb genommen wurden, ungeprüfte Öfen installiert, Gaspilze in Wohnungen gestellt oder teils "abenteuerliche Teelichtöfen" konstruiert worden sein. "So krumm kann man teilweise nicht denken, auf was der Mensch kommt, wenn er in einer Notlage ist, um Wärme zu haben", sagte Kreisbrandmeister Stefan Grothe. Die Gefahr werde oft nicht richtig eingeschätzt - teils aus Unwissenheit, teils aus Unüberlegtheit.