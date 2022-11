Orgelkurs in Luckau - Wenn Klavierspieler für Weihnachten umschulen

Do 03.11.22 | 13:10 Uhr | Von Daniel Friedrich

Orgel-Schnupperkurs in Luckau | Bild: rbb/Friedrich

Heiligabend in der Kirche ohne Orgel? Das könnte in Südbrandenburg passieren - denn Organisten sind immer seltener. Die Gemeinde in Luckau hat deshalb jetzt einen Schnupperkurs angeboten. Die Teilnehmer ziehen alle Register. Von Daniel Friedrich

Elf Menschen sitzen in einer kleinen abgetrennten Kapelle der Luckauer Nikolaikirche. Sie alle haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie können Klavier spielen und interessieren sich für die Orgel. An diesem Tag sind sie zu einem Schnupperkurs zusammengekommen. Die Kirchengemeinde in Luckau will so einem Problem entgegenwirken: Der Kirche gehen die Organisten aus. Damit die Musik am Heiligabend nicht aus der Konserve kommen muss, will die Gemeinde entgegenwirken - und Klavierspieler jedes Alters für die Orgel begeistern.



Teilnehmer des Orgel-Schnupperkurses in Luckau | Bild: rbb/Friedrich

Teilnehmer zwischen 16 und fast 80 Jahren

Für Lilly Hampicke ist es eine Premiere. Zum ersten Mal spielt die 16-Jährige aus Calau vor einem kleinen Publikum an der Orgel. "Es ist definitv ein anderes Gefühl, als am Klavier zu spielen", sagt sie. Die Tasten ließen sich schwerer anschlagen, seien zudem etwas kleiner. Auch der Klang der Orgelpfeifen sei zunächst ungewohnt gewesen. "Ich denke, wenn ich eine Weile spiele und noch ein paar Mal übe, werde ich mich auch daran gewöhnen", sagt Lilly Hampicke. Seit mehreren Jahren lernt sie an einer Musikschule das Klavierspielen. Vor Kurzem sei sie schließlich von der Kantorin der Luckauer Kirche, Patricia Kramer, angesprochen worden. Nach einem kurzen Probesitzen an der Orgel sei sie zu dem Schnupperkurs eingeladen worden. Auch Sibylle Kupsch aus Herzberg (Landkreis Spree-Neiße) hat Interesse am Orgelspielen. Die Ärztin im Ruhestand ist fast 80 Jahre alt und hatte als Kind mal an der Orgel gesessen - dann kam aber eine lange Pause. "Vor ein paar Jahren habe ich auf Bitten unseres Kantors in einer kleinen Kirche die Orgel gespielt. Da viel mir auf, dass es da eine Menge Schwierigkeiten gibt", erzählt sie. So sei der Wunsch entstanden, das Instrument noch besser zu beherrschen.

Berührungsängste vor der "Königin der Instrumente"

Die Idee zu dem Schnupperkurs hatte Kantorin Patricia Kramer. Als Kirchenmusikerin in der Gemeinde ist sie auch für den Organisten-Nachwuchs zuständig. Seit Jahren interessieren sich aber immer weniger für das Instrument. Der kleine Workshop war ihr Weg, um zu verhindern, dass die Gemeinde zu Weihnachten ohne Instrumentalbegleitung auskommen muss. Der Kurs richtet sich absichtlich nicht nur an junge Musiker. "Nachwuchs können auch ältere Leute sein, das können erwachsene, berufstätige sein", so Kramer. Gezielt habe sie deshalb fortgeschrittene Klavierspieler angesprochen. Diese würden Vorkenntnisse mitbringen, die man ausbauen könne. "Und gerade auf dem Dorf braucht man nicht immer unbedingt ein Pedal. Da reicht es, wenn man auf dem Manual die Lieder begleitet", erklärt die Kantorin.

Kantorin Patricia Kramer erklärt den Teilnehmern die "große" Orgel | Bild: rbb/Friedrich

Auch wenn die Orgel wegen ihrer Größe und des Klangs zunächst unnahbar erscheine, sei es nicht so schwer, vom Klavier umzuschulen, sagt die Kantorin. "Sobald man Grundkenntnisse im Klavierspielen hat, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis man sich an die Orgel gewöhnt hat." Kramer versucht deshalb die Berührungsängste zu nehmen. Was hat es mit den Registern auf sich? Wie begleitet man die Gemeinde beim Singen? Das sind Fragen, die sich Klavierspieler sonst nicht stellen. Am Ende des Schnupperkurses geht es noch einmal an die große Orgel in der Luckauer Nikolaikirche. Patricia Kramer sagt, sie hoffe, die Teilnehmer hätten Spaß gehabt - und wollten nun häufiger an dem Instrument sitzen. Dafür können sie sich an den Kantor ihrer jeweiligen Gemeinde wenden. Die 16-jährige Lilly Hampicke kann sich nach dem Kurs gut vorstellen sonntags in der Kirche zu spielen, wie sie sagt. Auch Sibylle Kupsch hat nach jahrelanger Pause wieder Mut gefasst: "Wenn ich gebeten würde, würde ich das auch zu Weihnachten machen", sagt sie.

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.11.2022, 14:10 Uhr