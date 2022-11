Mit weiteren Schutzzäunen will der Landkreis Spree-Neiße die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bremsen. Zudem soll die Fallwildsuche, also die Suche nach verendeten Wildschweinen, ausgeweitet werden.



Im September 2020 waren im Kreis die ersten Schweinepest-Fälle überhaupt in Brandenburg festgestellt worden. Danach habe sich die Tierseuche ausgebreitet. Mittlerweile gebe es im Landkreis drei sogenannte Kerngebiete, in denen infizierte Wildschweine gefunden worden seien, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Die Schweinepest breitet sich demnach beim Stausee in Spremberg in nordwestlicher Richtung aus.