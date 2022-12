Die Grippe- und Coronainfektionen steigen wieder an. Das größte Krankenhaus in Brandenburg sieht sich aufgrund von Ausfällen im Personal gezwungen, geplante Operationen und Behandlungen aufzuschieben.

Am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus werden ab Donnerstag vorerst keine geplanten Operationen und Behandlungen mehr durchgeführt. Das teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Alle nicht lebensnotwendigen OPs werden demnach verschoben. Das größte Krankenhaus Brandenburgs begründet dies mit der drastischen Zunahme an Influenza- und Coronainfektionen, sowohl bei den Patienten als auch bei den Mitarbeitenden.

"Wir haben spürbare Personalausfälle in allen Bereichen, sowohl im ärztlichen und pflegerischen Bereich, aber auch in Transport und im Service. Das heißt, in vielen Bereichen war ein Aufrechterhalten des normalen Klinikbetriebs kaum noch möglich", begründet die Ärztliche Direktorin des CTK, Cornelia Schmidt, die Einstellung des Elektivprogramms.