Do 19.01.23 | 14:28 Uhr

Brotsommeliers werden an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks ausgebildet. Einer von drei Sommeliers in Brandenburg ist Paul Müller aus Wahrenbrück. Auf der Grünen Woche präsentiert er sich und sein Können. Von Jonas Pospesch

Sein Team und er wollen die eigene Bäckerei bestmöglich präsentieren, sagt Bäckermeister Stefan Dorn: "Und den Leuten zeigen, wie kreativ so eine kleine Bäckerei sein kann." Auf der Grünen Woche in Berlin wird er an einem gemeinsamen Stand mit Produkten aus dem Elbe-Elster-Kreis vor Ort sein.

In Dorns Bäckerei ist der Brotsommelier Paul Müller kreativ an der Entwicklung neuer Produkte beteiligt. Zusammen mit seinem Chef hat er ein umfassendes Angebot an Spezialitäten entwickelt, darunter die Senfkruste. Und die Grünkohl-Knacker-Brötchen, die sogar vom Bundespräsidialamt bestellt werden.