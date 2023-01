Leag beginnt Sanierung abgerutschter Uferflächen am Cottbuser Ostsee

Do 26.01.23 | 16:05 Uhr

Der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Leag hat nach eigenen Angaben damit begonnen, den Uferbereich des künftigen Cottbuser Ostsees nahe Schlichow zu sichern. Das teilte die Leag am Donnerstag mit. In dem Bereich war es im vergangenen Jahr zu Rutschungen gekommen.

Um die nötigen Erdmassen zu gewinnen, werde nun der Lärmschutzdamm Schlichow zurückgebaut, so die Leag. Der Damm war in der aktiven Phase des Tagebaus Cottbus Nord aufgeschüttet worden. Dort müssten aber zunächst Bäume gefällt werden, heißt es in der Mitteilung. Die ersten Arbeiten sollen ungefähr bis Ende Februar andauern. Die nötigen bergmännischen Arbeiten für die Sicherung sollen umgesetzt werden, sobald die notwendige Ergänzung im Abschlussbetriebsplan des Tagebaus zugelassen ist.