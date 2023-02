Mit der Weiberfastnacht wird traditionell das Finale der öffentlichen Karnevalsveranstaltungen in Cottbus eingeläutet. Sie wird auch in anderen Lausitzer Karnevalshochburgen gefeiert, unter anderem in Schwarzheide, Großräschen (beides Oberspreewald-Lausitz) und Kolkwitz (Spree-Neiße).

Im vergangenen Jahr hatte nicht nur die Corona-Pandemie das Programm der Cottbuser "Narrenweiber" am 24. Februar eingeschränkt, sondern auch der am selben Tag begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es gab nur im kleinen Rahmen ein Treffen im Hof des Rathauses, aber keine Musik, Rituale und keinen Tanz, teilte die Stadt Cottbus damals mit.

Cottbus gilt Karnevalshochburg in Brandenburg. Zu den Höhepunkten der Saison gehört jährlich der "Zug der fröhlichen Leute", der in diesem Jahr am 19. Februar durch die Cottbuser Innenstadt zieht. Es ist der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. In der Stadthalle wurde außerdem im Januar die rbb-Karnevalsgala "Heute steppt der Adler" aufgezeichnet, die am 19. Februar im rbb Fernsehen gezeigt wird.