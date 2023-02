Brandenburg - Freie Wähler fordern Anerkennung von Karneval als Kulturgut

Di 14.02.23 | 14:13 Uhr

Bild: dpa-Zentralbild

Die Fraktion BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag fordert die offizielle Anerkennung und finanzielle Förderung des Karnevals als Kulturgut in Brandenburg. Einen Antrag dazu will sie in der kommenden Woche bei der Plenarsitzung des Landtags einbringen, sagte der Abgeordnete Matthias Stefke am Dienstag. Zur Begründung sagte er, dass der Karneval vom bürgerschaftlichen Engagement lebe. Außerdem würden die Vereine das ganze Jahr über eine wertvolle Kinder- und Jugendarbeit leisten, so Stefke. Deshalb müsse das Land die Karnevalsvereine auch finanziell fördern. Stefke will den Antrag am Aschermittwoch in Form einer Büttenrede stellen.

Vereine spüren Preissteigerungen

Der Präsident des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel, sagte, dass die Vereine nach den harten Einschränkungen in der Corona-Pandemie unter den hohen Energiepreisen und der Inflation leiden würden. Das merke man zum Beispiel bei Kosten für Saalmieten oder für Trainingsräume. Allerdings hätten die Karnevalisten bis jetzt weder von Corona- noch von Energiehilfen des Landes profitiert, so Witschel. Die Investitionsbank des Landes habe einen Antrag des Vereins in Blankenfelde (Teltow-Fläming) mit der Begründung abgelehnt, dass Karneval keine Kultur sei. Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann erklärte, er sehe die Verantwortung für die Förderung der Karnevalsverbände eher bei den Kommunen. Denn Hochburgen des Karnevals gebe es nicht im ganzen Land, sondern eher in der Lausitz. Auch SPD-Fraktionschef Daniel Keller verwies in diesem Zusammenhang auf die Kommunen.

Cottbus: Größter Umzug Ostdeutschlands

Laut dem Karnevalsverband Berlin-Brandenburg gibt es in Brandenburg 114 Mitgliedsvereine in allen Regionen, mit 5.000 Karnevalisten und 5.000 Kindern und Jugendlichen. Als Karnevalshochburg gilt Cottbus. Zu den Höhepunkten der Brandenburger Karnevalssaison gehört der "Zug der fröhlichen Leute", der am 19. Februar durch die Cottbuser Innenstadt zieht. Dabei handelt es sich um den größten Karnevalsumzug in Ostdeutschland. In der Cottbuser Stadthalle wurde außerdem in der letzten Januarwoche die rbb-Karnevalsgala "Heute steppt der Adler" aufgezeichnet.